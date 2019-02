Consob, Bussetti: "Ipotesi Savona? E' competente e capace"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Ho conosciuto in questi mesi Savona, con il quale ho un ottimo rapporto, è una persona ricca di umanità, un uomo competente e capace". Così il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, nel corso dell''Intervista' di Maria Latella su SkyTg24, ha risposto a una domanda sull'ipotesi della nomina del ministro delle Politiche Ue Paolo Savona al vertice della Consob, precisando però che "in consiglio dei ministri non ne hanno parlato".

STOP A CELLULARI IN CLASSE - "Il cellulari in classe non devono esserci, ma se la scuola nel suo regolamento e per iniziative didattiche ritiene utile l'utilizzo, non solo di smartphone ma anche di device, nessuno ne vieta l'uso". Lo afferma il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, nel corso dell''Intervista' di Maria Latella su SkyTg24, sulla proposta di legge che vieta i cellulari in aula. In classe però i ragazzi devono tenere il cellulare "spento in cartella".

REDDITO CITTADINANZA - "Il reddito di cittadinanza è una misura innovativa e importante. Serve per creare un volano per generare attenzione verso persone in difficoltà per trovare una collocazione nel mondo del lavoro". "Dipende dal singolo individuo", ha risposto il ministro a chi gli chiedeva se il reddito rafforzi l'autostima o se induca a 'sedersi' e a non cercare lavoro.

TAV - "Sono convinto che sia necessaria, come tutte infrastrutture che possono migliorare la comunicazione nel nostro sistema Paese".

SCUOLA - "La scelta delle scuole superiori è un momento difficile per le famiglie e i ragazzi", ha detto il ministro dell'Istruzione, "ma ritengo che le scuole, sia primaria che sia secondaria, abbiano lavorato anche sul tema dell'orientamento e sulle attitudini più che sulle competenze". "Poi ci sono anche situazioni territoriali che spingono la scelta delle famiglie", ha continuato il ministro ricordando che è "confermato un aumento della scelta dei licei e, anche se lieve, degli istituti tecnici".

MINISTRI NON LAUREATI - "Per me non è un problema" ha risposto così il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti a una domanda sul fatto che tre membri del governo non sono laureati. Sempre parlando della squadra di governo, Bussetti, che è un ex allenatore di basket, ha sottolineato che darebbe il ruolo di capitano al leader della Lega Matteo Salvini: "Il capitano per quanto mi riguarda è Matteo Salvini. Il ruolo di capitano è un ruolo di leader e lui lo è".