Consob, Lega su Savona: "Nessuno vuole rimpasti"

Il ministro Paolo Savona (Afp)

di Francesco Saita

"Non ci sarà alcun rimpasto" e "Savona fuori dal governo è un'ipotesi da escludere". In subordine "si può verificare se l'eventuale arrivo dell'attuale ministro per gli Affari Europei alla Consob possa essere compatibile" con la poltrona che già occupa nell'esecutivo. Per esponenti di primo piano della Lega, l'ipotesi circolata di mettere il ministro a capo dell'organismo di controllo della Borsa sembra improbabile "visto che scatenerebbe un effetto domino, con un rimpasto che in questo momento non è all'ordine del giorno".

Ma l'ipotesi di nominare Savona potrebbe essere anche a rischio procedurale, visto che, per chi è in pensione, come il ministro 82enne, la legge Madia per la Pa prevede che non si possano ricoprire incarichi dirigenziali o direttivi, se non per un solo anno e a titolo gratuito, mentre la presidenza Consob è carica di durata settennale. Qualcuno dal Carroccio azzarda retroscena. "Ieri Di Maio ha detto che sulla nomina Consob 'sarebbe stata decisiva la prossima settimana' e ora c'è chi, tra i Cinque Stelle, ha buttato il nome di Savona nella mischia, in attesa di svelare le loro carte" ingarbugliando ad arte la situazione.

Un dito puntato contro gli alleati Cinque Stelle che per voce di Nicola Morra, tornano a riparlare di Marcello Minenna, nonostante i rumors di un 'non gradimento' da parte del Colle per l'economista pugliese, candidato della prima ora dal Movimento. "Perché perdere un buon ministro e impantanare Consob in un’ipotesi di assai dubbia percorribilità giuridica? Il candidato di un coraggioso governo del cambiamento è dal 14 novembre uno solo: Minenna", scrive su Twitter Nicola Morra, senatore del M5S e presidente dell'Antimafia.