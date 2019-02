Tolta scorta a Ruotolo, Orlando: "Casualità?"

(Foto Fotogramma/Ipa)

"Hanno tolto la scorta a Sandro Ruotolo,giornalista da sempre impegnato in inchieste sulle mafie. E anche il giornalista che si è occupato della 'Bestia', il dispositivo propagandistico del ministro dell’Interno. Casualità? Lo chiederò in Parlamento". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd ed ex ministro della Giustizia Andrea Orlando.

"Ho sentito poco fa Sandro Ruotolo. Inutile dire che ha tutta la mia stima ed apprezzamento per il suo lavoro di giornalista impegnato da decenni contro le mafie. Per il suo impegno è stato minacciato, perché sta sul campo e racconta il reale, senza giri di parole. Si devono proteggere i giornalisti esposti. Sandro è uno di questi. Nel rispetto del lavoro delle istituzioni preposte, io sto con Sandro", scrive su Facebook il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, esprimendo la propria solidarietà a Ruotolo a cui, dopo diversi anni di protezione per le minacce del boss di Camorra, Michele Zagaria, è stata revocata la scorta.