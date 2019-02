Bambino sale sul palco con Salvini: "No alici del Marocco caz..."

(Fermo immagine)

Sul palco del comizio di Matteo Salvini a Sant'Egidio (Teramo) ad un certo punto ad affiancare il vicepremier e ministro dell'Interno arriva un bambino. Il leader della Lega, che aveva chiamato accanto a sé il giovanissimo, che si chiama Armando, dopo un passaggio sull'Ue che "non deve rompere le palle su come si mungono le vacche o come si pesca il tonno" chiede al ragazzino se vuole dire qualcosa, premettendo scherzosamente, "non mettermi nei guai...". E il giovane Armando, con tutta la voce che ha, urla nel microfono, suscitando gli applausi della folla: "Ho comprato delle alici. Del Marocco. No! Voglio quelle italiane, caz..".