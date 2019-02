Fico: "Le persone vanno sempre salvate"

"Le persone vanno sempre salvate, non ci possono essere dubbi rispetto a questo". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a 'Che tempo che fa', parlando dei migranti. "Se ci sono persone che stanno male, considerato che non sono sacchi di patate, dopo un minuto devono essere fatte sbarcare", ha detto Fico, sottolineando che "i salvataggi sono sempre continuati". "Altra questione politica - ha chiarito - è fare la voce grossa con l'Europa, ma non bisogna lasciare le navi lontano dai porti".

LEGA-M5S - Poi, sulle tensioni tra i due partiti della maggioranza: "Ci sono molte ragioni che possono portare a divergere" Lega e M5S, "e alcune a far restare insieme rispetto al contratto e uno dei punti fondamentali è che si deve andare avanti rispetto a quello che c'è nel contratto e non fuori".

CASO REGENI - Parlando del caso di Giulio Regeni, fico ha detto che il richiamo o meno dell'ambasciatore al Cairo "attiene alle competenze del ministro degli Esteri, che io rispetto molto, una decisione la prenderà lui, ma è chiaro che se non ci saranno passi avanti, qualcosa di più dovremo farlo tutti insieme".