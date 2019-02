Porchetta e vegani, la battuta di Salvini

Matteo Salvini, vino e porchetta (Facebook /Adnkronos)

"In Abruzzo spero di tornarci in via riservata, camuffato con il cappellino, a mangiare qualcosa. Si arrabbieranno i vegani ma a me piace la porchetta, mi arresteranno anche per questo". Lo ha detto Matteo Salvini durante un comizio elettorale questa mattina in Abruzzo, a Campli (Teramo). Pochi secondi e sul palco, accompagnato dall'invito a mangiarlo, è arrivato un assaggio appunto di porchetta: "Non posso mangiare la porchetta mentre parlo, altrimenti Fabio Fazio ci fa uno speciale", ha commentato Salvini, aggiungendo "e poi manca qualcosa, un bicchiere di vino rosso". Sceso dal palco, ecco però arrivare il gustoso panino con il calice di rosso, protagonisti di un post su Facebook.