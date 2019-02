"Vietato contestare Di Maio", la denuncia della studentessa

(Fotogramma)

"Lunedì verrà Luigi Di Maio nel mio Liceo, a Pomigliano D'Arco, lo stesso frequentato da lui pochi anni fa". Inizia così il lungo post di Maurizia, rappresentante di istituto al liceo classico 'Vittorio Imbriani' che ha voluto denunciare su Facebook le 'condizioni' dettate dal preside campano ai suoi studenti nel giorno della visita del ministro: niente contestazioni né interventi da parte dei ragazzi, pena l'abbassamento dei voti, racconta. Troppo per la giovane studentessa legata all'UdS, che ha deciso di mettere nero su bianco la sua protesta in una lettera social indirizzata al leader pentastellato.

"Faccio politica da quando ho messo piede alla scuola superiore - racconta Maurizia -, e avrei avuto piacere a confrontarmi con un ragazzo 14 anni più grande di me che è nientedimeno vice presidente del consiglio dei ministri nonché ministro del lavoro e dello sviluppo economico. Sia chiaro: non avevo intenzione di insultare il ministro tantomeno mancare di rispetto a nessuno. Non perché si tratti di lui, certo, ma perché rispetto il mio interlocutore indipendentemente da chi esso sia. La scuola pubblica - spiega ancora Maurizia - dovrebbe essere apartitica e non apolitica, invece mi sembra il contrario. Si favorisce un partito all’interno di una scuola PUBBLICA (invitare il capo di un movimento politico sotto elezioni europee, insieme al sottosegretario all’istruzione dello stesso partito, per me si definisce favorire) ma non sono consentite contestazioni e nemmeno semplici interventi da parte degli studenti. In sostanza - riassume la studentessa - ci hanno detto: io invito nella TUA scuola chi dico io, tu ascolti e stai zitto senza fiatare. Ci hanno impedito di esprimerci, altrimenti ne pagheremo le conseguenze, ci abbassano i voti, dicono. E le libertà degli studenti? Dov’è il diritto di opinione?", si chiede.

Poi la giovane si rivolge direttamente al ministro: "Sono la rappresentante di istituto così come lo era lei tanti anni fa, ministro, e mi sento in parte responsabile di questa iniziativa promossa dalla scuola. Io vivo la sua stessa scuola, ogni giorno da quattro anni. Non so com’era una quindicina di anni fa, quando la frequentava lei, ora è in condizioni ottimali. Della medaglia però bisogna vedere entrambe le facce. Infatti la nostra sede succursale, che sicuramente non le mostreranno lunedì, non è proprio una scuola in realtà. È un immobile privato per cui la città metropolitana paga 200.000 euro l’anno e nonostante ciò è in condizioni fatiscenti: spesso ci sono infiltrazioni d’acqua, i riscaldamenti sono rotti due giorni su tre, le norme anti incendio non sono tutte rispettate, ma di chi è la colpa se il governo taglia miliardi alla scuola lasciando tutti noi in condizioni sempre più precarie?", chiede.

E continua: "Non è un caso unico. La nostra sede succursale infatti, nonostante sia pietosa, è forse una delle migliori strutture scolastiche nella città di Pomigliano, dove le scuole sono locate in edifici obsoleti. Perciò la invito, una mattina, a procrastinare i suoi impegni e venire con me a farsi un giro nella sua città. La porto a vedere - l'invito di Maurizia al ministro - in che condizioni sono le nostre scuole, gli studenti costretti a fare lezione con le coperte, anche quelli che la scuola, nonostante sia pubblica e idealmente gratuita, non se la possono permettere. Poi le mostrerò gli studenti dei Licei durante le attività alternanza scuola-lavoro; lei che verrà a firmare la proposta di alternanza al MISE forse non sa che molti di noi qui a Pomigliano la facciamo alla Fiat, il grande marchio che licenzia i nostri padri per permettere a noi di essere sfruttati", sottolinea. Una situazione che, spiega Maurizia, è comune nella regione e in Italia.

La ragazza addita poi come "strumenti di repressione" telecamere e polizia nelle scuole perché "gli studenti che spacciano o commettono reati, andrebbero aiutati. Non rappresentano il vero problema della scuola pubblica: che è invece la vostra indifferenza nei confronti della cultura". Maurizia tira quindi le somme della Cittadella scolastica di Pomigliano, progetto presentato ben 14 anni fa e del quale "ancora non si vede nemmeno un’aula". "In questi anni - sottolinea - sono stati investiti i milioni e solo poche settimane fa si è dato il via ai lavori, ma dopo tutte le battaglie abbiamo quasi perso le speranze".

Poi la protesta per i tagli al settore, che servono "non solo perché l’edilizia è precaria o per le strutture messe veramente male, ma perché la scuola sta diventando un privilegio di pochi, è sempre più elitaria e limitata a chi se la può permettere. La stessa scuola - continua la rappresentante d'Istituto - è l’unico mezzo che ci rimane per costruirci un futuro. L’istruzione sarà tutto ciò che ci resterà quando saremo obbligati a lasciare i nostri genitori a morire in questa Italia, ormai paese per vecchi, e dovremmo fuggire altrove a cercare un lavoro".

Poi la conclusione: "Comunque, caro ministro, vicepremier, ex-alunno, concittadino Di Maio, ci vediamo lunedì a scuola, mi perdonerà se non le parlerò e non le dirò tutto questo di persona ma me l’hanno impedito, dall’alto quelli della sua scuola".