Savona alla Consob, ok del M5S

(Fotogramma)

di Ileana Sciarra

Ci sarebbe, a quanto apprende l’Adnkronos, l'ok del M5S alla nomina del ministro Paolo Savona alla presidenza della Consob. Per Marcello Minenna, finora in corsa per la più alta carica della Commissione, si profila invece un piano B, ovvero la poltrona di segretario generale della Consob.

Per Savona, tuttavia, ci sarebbe un problema procedurale: oltre all’attuale incarico di ministro, la legge Madia sulla Pa prevede che non si possano ricoprire incarichi dirigenziali o direttivi per chi è in pensione, se non per un solo anno e a titolo gratuito. La presidenza Consob ha invece una durata settennale. A questo nodo starebbe lavorando il premier Giuseppe Conte per risolvere una impasse che va avanti ormai da settembre, dopo l’addio di Marcello Nava alla presidenza dell’autorità di vigilanza.