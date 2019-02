"Clima da caccia alle streghe", parla storica del convegno con Anpi

"L'esercito di liberazione jugoslavo non ha mai infoibato nessuno, non c'è nemmeno un documento che attesti questo. Quei fatti nella maggioranza dei casi sono stati frutto di vendette personali". A parlare all'Adnkronos è Alessandra Kersevan, con Claudia Cernigoi e Alessandro Sandi Volk tra gli autori del sito www.diecifebbraio.info, finito al centro delle polemiche di questi giorni sul convegno 'revisionista' del 10 febbraio che vede la partecipazione dell'Anpi di Parma (e da cui l'Anpi nazionale ha preso le distanze).

Kersevan lamenta un "clima da caccia alla streghe" e spiega: "Noi siamo semplicemente dei ricercatori che pensano che le vicende storiche vadano affrontate sulla base dei documenti e lette nel loro contesto storico, soprattutto vicende come quelle del confine orientale, piene di implicazioni politiche e culturali, e anche di pregiudizi. Negli anni il nostro gruppo ha affrontato tutti gli aspetti della questione, dalla prima guerra mondiale in poi. D'altra parte, il tema è stato al centro dei lavori di una commissione storica italo-slovena nel 1993. L'idea era dare una visione comune di quello che accadde al confine orientale tra il 1880 e il 1956 che facesse da base per i successivi rapporti diplomatici tra i due paesi. Però lo Stato italiano, che pure ha pagato per questa commissione, non ne ha mai preso in considerazione i risultati. Anzi, ha istituito il giorno del ricordo, sostenendo peraltro l'assurdità che delle foibe non si fosse mai parlato".

"L'esercito di liberazione jugoslavo non ha mai infoibato nessuno, non c'è nemmeno un documento che attesti questo - sottolinea l'esperta - Tutto quello che viene detto e spacciato come verità indiscutibile è nei fatti la propaganda preparata nel 1943 dai servizi nazifascisti e negli anni successivi nel clima da guerra fredda. D'altra parte, tra il 1946 e il 1947 sono stati fatti decine di processi, ci sono state condanne e assoluzioni, e tra i condannati ci sono stati molti italiani. Il che conferma che non è stato l'esercito di liberazione jugoslavo a ordinare questi fatti, che, invece, nella maggioranza dei casi, sono stati frutto di vendette personali. Altra cosa sono stati poi gli arresti di repubblichini e fascisti da parte degli jugoslavi". Secondo Kersevan, anche se oramai "neppure gli storici più schierati parlano più di pulizia etnica", sul fronte del numero delle vittime, "si sparano numeri a caso": "Fino a qualche anno fa si parlava di 50mila, adesso nessuno si spinge a parlare di più di 10mila infoibati. Anche se in realtà sono molti di meno".

Kersevan non rileva l'opportunità di toccare anche questi temi più controversi proprio nel giorno del ricordo, come appunto in occasione del convegno di Parma e sottolinea: "La legge del Ricordo all'art. 1 afferma che bisogna ricordare "le foibe e l'esodo e la più complessa vicenda del confine orientale". Di questa più complessa vicenda nelle commemorazioni ufficiali non si parla mai e la storia comincia con il 1 maggio del '45 o all' 8 settembre del '43". E poi, sottolinea, "oramai non si tratta più di un giorno. Non si è nemmeno finto di celebrare la giornata della memoria che si passa alle foibe, e c'è anche chi fa confusione tra i due temi". In ogni caso, secondo l'esperta, "un fatto va valutato indipentemente da come lo tratta e non ci deve essere un'associazione che ne ha il monopolio. Chi dice che gli esuli siano in grado di raccontare quelle vicende in modo oggettivo?", si domanda. Quanto all'Anpi che il Comune di Roma voleva mandare nelle scuole per parlare delle foibe, secondo Kersevan "ha fondato la Repubblica nata dalla Resistenza, e non può essere trattata così come stanno facendo, Salvini in testa".

"La questione qui è che chiunque dica una cosa diversa da una verità ufficiale è considerato un reprobo - denuncia la ricercatrice - C'è un clima da caccia alla streghe, ma io sono contraria a qualsiasi legge che persegua chi scrive. La libertà si espressione non si può negare a nessuno". Nemmeno ai revisionisti del nazismo? "Io dico confutiamoli con i documenti. Le verità di Stato non ci possono essere. Non si può impedire la ricerca storica. La libertà è il primo valore che la resistenza ci ha insegnato".