Diciotti, Salvini manderà memoria in Giunta

(Afp)

Nella seduta della giunta per le immunità del Senato convocata alle 8.30 di giovedì 7 febbraio sarà presentata la memoria del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito alla richiesta di autorizzazione a procedere del Tribunale dei ministri di Catania per la vicenda dei 177 migranti trattenuti a bordo della nave Diciotti. Salvini farà pervenire la sua memoria in Giunta tra domani e giovedì. L’intervento del ministro è previsto, al momento e come di consuetudine, quando il caso sarà all’esame dell’Aula di Palazzo Madama.