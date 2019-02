Europarlamentarie, al via procedura selezione candidati

(Fotogramma)

Al via la procedura per la selezione dei candidati M5S alle elezioni europee. In una mail ricevuta oggi dagli iscritti 5 Stelle viene annunciato l'imminente voto per le 'europarlamentarie': "Tra poco - è scritto nel messaggio - si voterà su Rousseau per scegliere i nostri portavoce in Europa. Se vorrai candidarti dovrai obbligatoriamente caricare il tuo certificato penale e il certificato dei carichi pendenti". Inoltre "i candidati a conoscenza di indagini o procedimenti penali a loro carico dovranno caricare anche il certificato rilasciato ai sensi dell'art. 335 del c.p.p.". Tuttavia, viene spiegato, la documentazione va inviata solo dopo la pubblicazione ufficiale delle regole e delle procedure per sottoporre la candidatura. Quindi "non inviare nulla prima di aver ricevuto la mail che annuncia l'apertura ufficiale delle candidature. Non preoccuparti: ci sarà tutto il tempo per visionare il regolamento, compilare il modulo e inviare la documentazione".