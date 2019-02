Di Maio attacca Fmi: "Reddito? Non ha credibilità per criticarlo"

(Fotogramma)

di Ileana Sciarra

Le critiche del Fmi? "Hanno affamato i popoli per decenni, ora ripristiniamo un po' di giustizia sociale. Non hanno la credibilità per criticare il reddito di cittadinanza". Lo dice all'Adnkronos il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, rispondendo a muso duro alla 'bacchettata' del Fondo monetario internazionale, che ha sferzato l'Italia nel suo consueto report sul Paese criticando anche l'introduzione del reddito di cittadinanza fortemente voluto dal M5S.