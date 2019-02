Di Maio vede i gilet

(AFP)

M5S al lavoro su più fronti in vista delle prossime elezioni europee. Nella periferia di Parigi, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista hanno incontrato Christophe Chalençon, leader dei gilet gialli, e i candidati della lista Ric di Ingrid Levavasseur. Presenti anche gli europarlamentari 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin e Ignazio Corrao. L'incontro, ha poi reso noto l'ufficio stampa del vicepremier grillino, si è svolto in un "clima di grande entusiasmo" e sarà replicato a Roma nelle prossime settimane.



Ma oltre alla costruzione del network di alleanze in sede Ue, c'è un'altra partita da giocare: quella delle candidature. Le primarie online per la selezione dei candidati da schierare alle europee si terranno molto presto. E in vista del voto, l'Associazione Rousseau - che gestisce la piattaforma della democrazia diretta grillina - ha lanciato un 'Supporto Live' per le iscrizioni al MoVimento 5 Stelle, propedeutiche alle candidature.



VOTO ON LINE - Mercoledì, dalle 11 alle 13, "risponderemo in tempo reale a tutti i messaggi privati che arriveranno sulla pagina Facebook dell'Associazione Rousseau. Le votazioni online su Rousseau per scegliere i nostri portavoce in Europa sono alle porte. Per poter sottoporre la propria candidatura sarà necessario, come sempre, aver completato l'iscrizione al MoVimento 5 Stelle ed essere, quindi, un iscritto certificato" si legge in un post dell'Associazione pubblicato sul Blog delle Stelle.

LE ALLEANZE - Intanto Di Maio continua a tessere la sua tela di alleanze per il decisivo voto di maggio. Nei progetti del capo politico pentastellato il M5S punta a diventare l'ago della bilancia della prossima legislatura Ue. E i gilet gialli - che da mesi tengono sotto scacco il governo di Emmanuel Macron con le loro proteste - possono rivelarsi un prezioso tassello del mosaico.

GLI INCONTRI - "Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi" scrive poi Di Maio sui social, postando la foto dell'incontro con i gilet: "Il primo di tanti", sottolinea il titolare del Mise, "in cui abbiamo parlato dei nostri Paesi, dei diritti sociali, di ambiente e di democrazia diretta". Il colloquio in terra francese segue il 'blitz' di inizio gennaio a Bruxelles, dove Di Maio ha incontrato il polacco Pawel Kukiz, il croato Ivan Sincic e la finlandese Karolina Kahonen: ovvero i leader di alcune delle forze politiche con cui il Movimento 5 Stelle sta lavorando alla costituzione del nuovo gruppo a Strasburgo.