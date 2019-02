Ci vogliono davvero 6 ore di treno da Roma a Pescara?

(Fotogramma)

"Quando mi sveglio io penso che ci vogliono 6 ore per andare da Roma a Pescara, non mi sveglio pensando a un buco che collega Torino e Lione". Mentre lo scontro sulla Tav si fa sempre più acceso fra Lega e M5S, Luigi Di Maio interviene ancora una volta a gamba tesa nel dibattito, invitando alla tranquillità il collega vicepremier Matteo Salvini e ribadendo con forza le priorità dei pentastellati al governo, fra le quali non sembra esserci il treno ad alta velocità protagonista della settimana politica. "Ci sono ben altri problemi", ha tuonato del resto Di Maio in risposta alle rimostranze del titolare del Viminale. Niente accordo sulla Tav in vista, quindi, ma la decisione dei Cinquestelle di pensare "a collegare gli italiani con gli italiani" merita almeno un piccolo fact checking: i tempi per raggiungere in treno Pescara partendo dalla Capitale sono davvero così lunghi come affermato da Di Maio?

La risposta è no, a meno che non si sia obbligati a dover effettuare dai 2 ai 3 cambi durante il percorso. Stando ai principali motori di ricerca di treni e orari - e a quanto riportato sul sito di Trenitalia - il tempo medio di percorrenza della tratta si attesta infatti sulle 3 ore e 22 minuti circa con il treno Regionale Veloce, un diretto. Il tempo stimato lievita, invece, se si decide di raggiungere la città abruzzese con un Frecciarossa: in questo caso un primo cambio avverrà ad Avezzano e un secondo a Sulmona, per un tempo totale di percorrenza di circa 5h 59m. 6 ore e 19 minuti il tempo stimato, infine, se si dovesse decidere di salire sul Frecciarossa alla stazione Termini di Roma, scendere a Roma Tiburtina 8 minuti più tardi, per poi salire sul regionale fino ad Avezzano e cambiare con l'ultimo treno diretto a Sulmona.