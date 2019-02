Ue, Covassi: "Vicina ai territori nostra Rappresentanza in Italia"

"La nostra Rappresentanza Ue in Italia va sul territorio, è vicina ai cittadini e non va nei salotti". A scandirlo è stata il Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Beatrice Covassi, presentando a 'Spazio Europa' a Roma le attività della Rappresentanza per il 2019. "Andremo nelle periferie, quest'anno, per la prima volta, andremo a Ostia e a Centocelle" dove l'Europa non riesce ad arrivare, ha annunciato Covassi.

Fra gli appuntamenti di questo anno, "un anno che sarà eccezionale per l'Europa, basti pensare alla Brexit e all'appuntamento elettorale" ha sottolineato Beatrice Covassi, la Rappresentanza ha lanciato anche l'iniziativa 'Primavera dell'Europa'. Dal 18 al 29 marzo la Rappresentanza in Italia della Commissione europea promuoverà "una serie di eventi nelle scuole secondarie, nelle università e nelle città, con l'obiettivo di portare l'Europa tra i cittadini, soprattutto i più giovani, e promuoverne la partecipazione attiva alla vita democratica dell'Unione" ha detto Covassi.

L'iniziativa, ha aggiunto Covassi, "si snoderà in tutta Italia e vedrà la partecipazione attiva" delle 'antenne' europee a livello locale", ossia i Centri di informazione Europe Direct, i Centri di Documentazione Europea e la rete Eurodesk per i giovani, in collaborazione con l'Ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia. In particolare, durante la settimana si avvicenderanno dibattiti nelle scuole, incontri nelle università ed eventi pubblici.