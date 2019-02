Fiore (Pe) annuncia campagna 'Stavolta Voto', no astensionismo

"Motivi tecnici hanno spinto all'astensionismo molti cittadini europei nelle precedenti tornate elettorali, ma ora parte la Campagna 'Stavolta' Voto', una campagna istituzionale voluta dal Parlamento Europeo in vista delle elezioni del 26 maggio 2019". Ad annunciarlo è stata Valeria Fiore, Capo Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento Europeo che ha invitato tutti, "specialmente i giovani, a iscriversi al sito per ricevere tutte le informazioni e fare network per un'Europa forte".

La campagna 'Stavolta Voto' è stata presentata nel corso di un evento a 'Spazio Europa', nella sede della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, a Roma, alla presenza della responsabile Beatrice Covassi, e dell'Ambasciatore di Romania in Italia, George Bologan.

Fiore ha quindi sollecitato "gli ambasciatori europei ad informare i loro concittadini che abitano in Italia sulla possibilità di votare anche nel nostro Paese" ed ha sottolineato che il "27 febbraio tutti i cittadini dell'Unione in Italia potranno ritirare il cedolino per votare qui". "Non chiediamo 'chi' votare ma 'di' votare e di farsi promotori del voto in Europa" perchè "è importante che il Parlamento Europeo sia legittimato da un voto forte" ha rimarcato infine Valeria Fiore.