Sanremo, Foa: "Ascolti incredibili, formula funziona"

(Fotogramma)

di Veronica Marino

E’ appropriata la satira politica a Sanremo? "Guardo ai dati di ascolto che sono incredibili - risponde all'Adnkronos il presidente della Rai intercettato in Viale Mazzini mentre era in partenza per Sanremo - Abbiamo avuto oltre il 49,5% ieri e oltre il 47,3% oggi in linea con il 2018 che è stata un’annata record. Non solo. La cosa molto significativa è che è diminuita l’età media di ascolto con ampia penetrazione tra le fasce più giovani ed è aumentata l’interazione sui social e sul mondo digitale. Sanremo è un momento che gli italiani aspettano con gioia. Un momento di svago. Le polemiche giornalistiche spesso si concentrano su una battuta nell’ambito di un programma che dura 4 ore e mezzo. Mentre, guardando alla Rai Servizio Pubblico, occorre soffermarsi su un punto chiave: quando si hanno questi livelli di pubblico significa che il Festival nel suo insieme viene apprezzato, visto, goduto dagli italiani. E’ questo che conta". "Direi, quindi - continua Foa - che la formula classica ‘Perché Sanremo è Sanremo’, nonostante tutte le polemiche che possono esserci, resta valida perché agli italiani il Festival di Sanremo piace e come Servizio Pubblico la Rai lo onora da sempre e continuerà a farlo". E le polemiche che hanno preceduto l'inizio del Festival? "Non spetta a me giudicare nel merito tutti i singoli aspetti - fa notare Foa - Ci sono sedi e momenti in cui vengono fatte le riflessioni. Momenti di bilancio che non mancheranno quando tutto sarà finito". Questo è un Sanremo plurale? "E’ uno show di intrattenimento e a me sembra che finora, complessivamente, sia rimasto tale. Questo è lo scopo di Sanremo, non è una tribuna di dibattito politico. Noi tendiamo a politicizzare tutto, incluso Sanremo, ma ci sono momenti in cui la gente vuole semplicemente ascoltare le canzoni e divertirsi. Il Festival è un evento leggero che non va caricato di un eccessivo significato politico che, secondo me, non ha".

"ATTACCATO PER GIUDIZI MAI PRONUNCIATI" - "La cosa che più mi è dispiaciuta negli attacchi che ho ricevuto è il fatto che mi siano stati attribuiti giudizi che non ho mai pronunciato, anche molto sgradevoli. Sono stato addirittura definito anti-gay. Una cosa che non sta né in cielo né in terra, semmai il contrario" ha detto il presidente della Rai intercettato in Viale Mazzini. "Mi ha indignato - ha aggiunto - il fatto che c’è stato un tentativo di caratterizzarmi come una persona estremista, squilibrata, inaffidabile, il che non rispecchia la mia identità, il mio percorso. Questo mi è dispiaciuto ma io guardo al futuro. Nella vita non si può vivere col rancore per i torti subiti. Io penso che ricoprire il ruolo attuale sia un privilegio che interpreto in modo molto serio e responsabile. Guardo in avanti non serbo rancore".

RAPPORTI CON SALINI - "Il mio rapporto con Salini è ottimo, basato sulla fiducia e la stima reciproche - dice Foa - collaboriamo benissimo ed entrambi siamo consapevoli che l'interesse della Rai vada anteposto a qualunque altra considerazione. Tra gentiluomini, come entrambi ci riteniamo, si collabora veramente con spirito costruttivo. Per noi è importante che la Rai vada bene. Solo questo ci guida. L’ho conosciuto in Rai ed è una persona con la quale mi trovo molto bene".