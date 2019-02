Guidesi: "Bene democrazia diretta ma federalismo resta priorità"

Guido Guidesi (Fotogramma)

"L'aumento delle possibilità di espressione dei cittadini equivale a una crescita della democrazia e della conoscenza, per cui non posso che reputarlo positivo". Lo spiega il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai Rapporti con il Parlamento e alla Democrazia Diretta, Guido Guidesi, in un'intervista a CiSiamo.info.

Tuttavia Guidesi nell'intervista a CiSiamo.info aggiunge: "Il federalismo è una priorità e l'unica soluzione affinché tutto il Paese possa funzionare e crescere. Una nazione che ha differenze territoriali evidenti deve cercare di valorizzarle, e lo si fa solo ed esclusivamente lasciando i territori liberi di decidere e di svilupparsi secondo la proprio cultura, il proprio senso civico, la propria identità, la propria tradizione e la propria specificità, anche economica, ovviamente nel rispetto degli altri". "Federalismo - conclude Guidesi - significa responsabilità, trasparenza e immediata contezza delle esigenze dei cittadini".