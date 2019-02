Salvini: "Mi fa schifo solo pensiero utero in affitto"

(Fotogramma)

"Mi fa schifo solo il pensiero dell'utero in affitto. Pensate l'ipocrisia di queste femministe di sinistra che lo sostengono..". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante un comizio a Bussi sul Tirino in vista del voto di domenica per la Regione Abruzzo. Il responsabile del Viminale torna anche sulla polemica del 'genitore 1 e 2'. "Lo Stato non deve entrare in camera da letto, ognuno deve fare quel che vuole - afferma - ma come ministro dell'Interno difenderò fino all'ultimo giorno i diritti dei bambini".