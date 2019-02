Niente dibattito con Conte per Juncker: "Motivi d'agenda"

(Afp)

Il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker non sarà presente martedì prossimo a Strasburgo al dibattito con il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte che si terrà nel pomeriggio nella plenaria del Parlamento Europeo. Sarà sostituito dal vicepresidente Jyrki Katainen. Lo ha spiegato il vice portavoce capo dell'esecutivo comunitario Alexander Winterstein durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

Il vice portavoce capo ha detto che il presidente non potrà partecipare al dibattito per "motivi di agenda", senza specificare, alle domande dei giornalisti, quali siano le ragioni dell'assenza, ma, ha aggiunto, "non c'è nulla di cospiratorio", spiegando tuttavia che "non è la prima volta" che Juncker non partecipa al dibattito con capo di Stato o di governo e che il presidente "ha molte cose da fare in questo particolare momento". L'agenda di Juncker per la giornata di martedì riporta, ad oggi, solo il collegio dei commissari, che si riunirà alle 13 a Strasburgo.