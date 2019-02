Salvini attacca Achille Lauro

Achille Lauro a Sanremo (Fotogramma)

Matteo Salvini stronca Achille Lauro. La canzone 'Rolls Royce', presentata a Sanremo dal rapper "è penosa e pietosa come musica, testo, immagine, tutto. Ci sarà qualcuno a cui può piacere, io preferisco Ultimo, Il Volo, preferisco Sanremo associato a Tenco, ho preferito Ligabue, Cocciante e Loredana Bertè. Quella roba lì secondo me non è musica", è il giudizio tranchant del vicepremier e segretario della Lega, ospite di Maria Latella a 'L'intervista' su SkyTg24.