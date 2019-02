Tav, Diba contro Salvini

(Fotogramma)

"C'è una commissione di esperti ai quali è stata affidata dal governo un'analisi costi-benefici" sulla Tav e "Salvini dovrebbe leggerla". Così Alessandro Di Battista, intervenendo a 'Dimartedì' su La7, commenta i dubbi del vicepremier sull'analisi resa nota oggi e sull'intenzione del leader leghista di andare avanti con l'opera. "E' una posizione ideologica la sua, non è concreta. Basta - dice l'esponente cinquestelle - con la balla che il M5S è per il no, contro il progresso. Questa è una balla. Si devono spendere i soldi per fare opere, non fare opere tanto per spendere soldi".

Poi l'opinione sul caso Diciotti: "Dato che ci sono ex colleghi che si stanno dedicando a questa cosa è giusto che se ne occupino loro. Io personalmente mi farei processare".