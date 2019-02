Conte: "Analisi costi-benefici non si discute"

(Fotogramma)

A quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe rassicurato il vicepremier Luigi Di Maio sulla validità dell'analisi costi-benefici sul Tav, realizzata dalla commissione incaricata dal ministero dei Trasporti e in questi giorni messa in discussione dagli alleati di governo della Lega. "Sono sei mesi che dico di attendere l'analisi costi-benefici senza mai esprimere posizioni di parte", avrebbe detto il premier a Di Maio nel corso dell'incontro di oggi a palazzo Chigi per fare il punto sul dossier Alitalia. "E ora -avrebbe detto Conte a quanto apprende l'Adnkronos- la mettiamo in discussione, ma stiamo scherzando?". Anche nel comunicato ufficiale, Conte ha ribadito che l'analisi costi benefici non può essere considerata di parte e ha annunciato entro poche settimane la decisione politica finale.