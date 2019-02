Pubblico tiepido a DiMartedì, Di Battista lo bacchetta

(DiMartedì /La7

"Oggi non applaudite nessuno? Si può, lo potete fare...". Pubblico 'tiepido' nei confronti di Alessandro Di Battista, ospite a DiMartedì su la7, e l'ex deputato cinquestelle lo bacchetta bonariamente, invitandolo a battere le mani alla fine di un accorato intervento (minuto 7.38). "Non vi hanno fatto il gesto?", chiede ancora ai presenti in studio il politico, mimando anche il gesto dell'applauso con le mani. "Vuole che gliene chiamiamo qualcuno in più?", la risposta divertita di Giovanni Floris alle rimostranze di 'Diba', che agli applausi all'uscita del conduttore commenta: "Ah è spontaneo questo?".