Bullman a Conte: "Da Strasburgo richiamo alla realtà"

(Afp)

Le critiche arrivate al presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il dibattito in plenaria dell'altroieri non sono "il canto del cigno" di alcuni eurodeputati, come le ha definite il premier, "ma un richiamo alla realtà". Lo dichiara all'Adnkronos il presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici Udo Bullmann, a proposito delle dichiarazioni del premier pubblicate oggi da alcuni quotidiani.

"L'Italia - continua Bullmann, che fa parte dell'Spd e che non dovrebbe avere problemi ad essere rieletto - è un Paese importante e ha davanti non un anno bellissimo, ma l'ingresso in recessione, che pagheranno famiglie, giovani e lavoratori".