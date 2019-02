Caso Diciotti, nuovo round

(Fotogramma)

Nuova puntata del Caso Diciotti-Salvini in Senato. La giunta delle elezioni e delle immunità si riunirà martedì prossimo alle 11 per votare sulla richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno. E' quanto sarebbe stato stabilito oggi, mentre è in corso discussione della giunta presieduta dal senatore Maurizio Gasparri. La votazione sarà preceduta, come previsto, dalla dichiarazione di voto.

Intanto, mente i Cinque stelle sembrano ormai pronti al 'no' in Giunta, magari preceduto da una votazione on line, quello che è certo, nero su bianco, agli atti dell'organismo che decide per le immunità del Senato, che si riunisce per la terza volta, è la proposta del suo presidente e relatore Maurizio Gasparri, che - in 15 pagine - ha spiegato ieri la sua richiesta di non dare il via libera alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini per la vicenda dei migranti 'bloccati' sulla nave della guardia costiera per cinque giorni, lo scorso agosto, prima di dare via libera allo sbarco.

A parere di Gasparri, dalle carte emerge come Salvini "ha agito per tutelare preminenti interessi di natura pubblica nel quadro di una azione di politiche di governo sul contrasto dell'immigrazione e di tutela della sicurezza nazionale che più volte il governo ha espresso nelle sedi parlamentari". E quindi non bisogna concedere alcuna autorizzazione.

"La mia proposta - argomenta - è di riconoscere la sussistenza di quei requisiti indicati dalla legge costituzionale gennaio dell'89, cioè se sussiste un interesse dello Stato, costituzionalmente rilevante o se c'è un preminente interesse pubblico nell'esercizio delle funzioni di governo, sono questi i quesiti che la legge dell''89 ci pone e sui quali noi dobbiamo pronunciarci, se c'è un esimente - come io ritengo - o meno".

Rimane invece ancora 'nascosta' la scelta che faranno i senatori dei Cinque Stelle, che si trincerano dietro la necessità di approfondire le carte. Ma lasciano capire che il no è dietro l'angolo. Altra novità è la decisione presa ieri dallo stesso Gasparri di trasmettere alla presidente Casellati "i due documenti allegati alla memoria di Matteo Salvini, a firma del premier e di Di Maio e Toninelli, per farli inoltrare alla Procura di Catania", assicurando che si tratta di "una sua scelta" e di "un fatto che nulla di stravolgente aggiunge, né condiziona l'iter" di lavoro. "Noi andiamo avanti per pronunciarci entro i 30 giorni che il regolamento del Senato ci indica sul caso di Salvini", ha scandito Gasparri, facendo poi sapere che "dichiarazioni di voto dei gruppi e il voto sulla mia proposta si terranno, come previsto, tra martedì e mercoledì della prossima settimana".

Tra chi contesta le argomentazioni di Gasparri, l'ex presidente del Senato Pietro Grasso, che aveva chiesto negli scorsi giorni di inviare a Catania i testi di Conte e di Di Maio-Toninelli, Gregorio De Falco e il dem Roberto Bonifazi.