Paura per Bossi

Malore per Umberto Bossi in casa a Gemonio. Questo pomeriggio, poco prima delle 18.00, "è stato portato in elisoccorso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Circolo di Varese" dove è ricoverato nel reparto di rianimazione. A quanto si apprende da fonti parlamentari della Lega, le condizioni del Senatur, 77 anni, sarebbero serie.

A quanto si apprende da fonti vicine al fondatore della Lega, Bossi è caduto per le scale, ha battuto la testa e perso i sensi. La tac a cui è stato immediatamente sottoposto ha escluso sia emorragie cerebrali che l'ictus.

Dopo i primi accertamenti, Bossi è stato portato in reparto dove passerà la notte. Domani mattina ci saranno nuovi esami. In ospedale accanto a lui ci sono la moglie Manuela Marrone e i quattro figli, Riccardo, Renzo, Roberto Libertà ed Eridano Sirio. Il figlio Riccardo, uscendo dall'ospedale, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è recato a visitare il senatore e fondatore della Lega.

"A Umberto auguri di pronta guarigione!". Così il leader della Lega Matteo Salvini fa il suo in bocca al lupo a Umberto Bossi. "I più affettuosi auguri di pronta guarigione e ristabilimento" arrivano da Silvio Berlusconi che aggiunge: "Bossi è una persona leale, gli voglio bene, è un amico". Coraggio vecchio leone, siamo tutti con te", scrive su Twitter Roberto Maroni, ex governatore leghista della Lombardia.