Mattarella: "Preoccupato per eccessi verbali in Ue"

(Fotogramma)

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si dice preoccupato per "l'escalation di toni" che "non dovrebbero avere spazio nella nostra comune casa europea". Il capo dello Stato fa le sue considerazioni in una lettera indirizzata al presidente sloveno Borut Pahor, resa nota dai media di Lubiana. Pahor nei giorni scorsi aveva inviato a Mattarella una lettera nella quale protestava per le "inaccettabili dichiarazioni di alcuni rappresentanti italiani" in occasione della Giornata del ricordo per le vittime delle foibe.