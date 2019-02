Silvio ci crede

(Fotogramma)

Dopo l'Abruzzo la Sardegna. Silvio Berlusconi ci crede. Sa che la partita nell'isola non è facile, ma è convinto che il centrodestra possa avere delle chance di vittoria, anche sulle ali dell'exploit di una settimana fa, che ha portato Marco Marsilio alla guida della presidenza della Regione. La coalizione tra Fi, Fdi e Lega sostiene come governatore Cristian Solinas. Il Cav si prepara a un tour de force nel week end. Domani sarà a Cagliari e alle 12 visiterà l'azienda Villacidro, dove si fermerà per un saluto ai dipendenti. Seconda tappa a Oristano, dove ha due appuntamenti: alle 17.30 farà una 'passeggiata elettorale' nel centro e prenderà un caffè in piazza Eleonora con i candidati e i simpatizzanti azzurri; alle 19 farà visita a Paolo Palumbo, il giovane malato di Sla, candidato forzista.

Sabato l'ex premier, sempre a Cagliari, intorno a mezzogiorno, al THotel vedrà le associazioni degli imprenditori. Nel tardo pomeriggio è atteso a Olbia per un incontro in piazza Regina Margherita, alle 18. Domenica Berlusconi pranzerà in forma privata a Mamoiada, in un ovile con i pastori, per poi rientrare a Milano. Il leader azzurro era stato già in Sardegna per le suppletive della Camera e,riferiscono, dopo questa 'tre giorni', ci tornerà anche la prossima settimana per chiudere la campagna elettorale.