L'affondo di Renzi

"Siamo di fronte a un governo incompetente che ci fa vergognare di essere italiani". E' quanto ha detto l'ex premier Matteo Renzi presentando a Firenze il suo nuovo libro, "Un'altra strada" (Marsilio), questa sera al Palazzo dei Congressi, gremito da oltre mille persone. "Ma noi non ci vergogniamo di essere italiani e guardiamo al futuro" sottolinea. "Noi non siamo mai stati quell che si girano indietro. Il nostro nome è da sempre 'domani'. Il futuro rende inquieti ma è straordinariamente affascinante per chi non si vuole arrendere al presente". "I populisti vincono scommettendo sulla paura e quelli di noi che inseguono i populisti sono morti. La scommessa sulla paura e sul rancore fa dei populisti il partito vincente". "Chi è il più grande investitore sulla paura in Italia oggi? E' Matteo Salvini, che ha bisogno sempre di scommettere sulla paura - conclude -. Lui gioca sempre la carta della paura; lui i problemi non li risolve, lui i reati non li contrasta, lui i colpevoli non li cerca. Salvini commenta in modo strumentale e vergognoso tutto ciò che accade. E' il ministro della paura". "Matteo Salvini a casa non ha più nessuno che gli stira le camice a casa e allora lui si mette le divise - scherza alla fine -. Lui è l'unico che sfoggia le uniformi ma nessuno ricorda mai che Salvini è l'unico leader politico italiano che è stato condannato per oltraggio alle forze dell'ordine".