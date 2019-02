"Bossi in condizioni critiche ma stabili"

Umberto Bossi (FOTOGRAMMA/IPA)

"Le condizioni di Umberto Bossi, ricoverato da giovedì sera nella Rianimazione dell'Ospedale di Circolo" di Varese, "restano critiche ma stabili" secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dall'Asst dei Sette Laghi.

Il fondatore della Lega "è sedato e monitorato costantemente - si legge nel bollettino -. Proseguono le indagini diagnostiche per chiarire il quadro clinico". E "in assenza di novità rilevanti - concludono dall'ospedale - il prossimo aggiornamento è in programma per lunedì 18 febbraio intorno a mezzogiorno".