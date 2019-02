Consob, salta ticket Savona-Minenna

(FOTOGRAMMA)

di Ileana Sciarra

Salta il ticket Savona-Minenna alla Consob. A quanto apprende l’AdnKronos, sono infatti definitivamente tramontate per Minenna - in principio candidato dei grillini alla presidenza dell’autorità per la vigilanza dei mercati finanziari, ma poi costretto a cedere il passo a Savona - le chance di essere nominato segretario generale. Si tratta, in sintesi, del piano B messo in campo dai 5 Stelle, che avevano proposto il ticket Savona-Minenna per uscire dall’impasse.

Ora, però, fonti qualificate assicurano che Savona sarebbe intenzionato a indicare per il ruolo di segretario generale Claudio Deodato, attualmente a capo di gabinetto al ministero delle Politiche europee. In ogni caso, indipendentemente da Deodato, sicuramente l’opzione Minenna segretario generale "non è più sul tavolo", assicurano fonti di governo 5 Stelle all’AdnKronos.