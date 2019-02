Renzi boccia l'autonomia

(Fotogramma)

"E' un tema che si pone non da oggi. E' una discussione che è stata aperta con il governo Gentiloni, non con il governo Renzi. Io non ho mai apprezzato quel disegno. Rispetto il percorso che stanno facendo, ma è un percorso che non ho fatto e che non avrei fatto". Lo ha detto Matteo Renzi, a margine della presentazione del suo libro 'Un'altra strada', a proposito della richiesta di maggiore autonomia delle regioni del Nord, compresa l'Emilia-Romagna.