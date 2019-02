Renzo Bossi: "Papà si rimetterà presto"

(Fotogramma)

"Le condizioni di papà sono stabili e si rimetterà presto da combattente qual è". Così all'Adnkronos Renzo Bossi commenta le condizioni di salute del padre Umberto, ricoverato da giovedì sera nella Rianimazione dell'Ospedale di Circolo" di Varese: "Vogliamo ringraziare tutti i militanti, gli amici e le cariche istituzionali che tramite noi fanno sentire la vicinanza a papà, oltre che la struttura sanitaria che si sta prendendo cura di lui".

Le condizioni di Umberto Bossi, recita il bollettino aggiornato diffuso dall'Asst dei Sette Laghi, "restano critiche ma stabili". Il fondatore della Lega "è sedato e monitorato costantemente . Proseguono le indagini diagnostiche per chiarire il quadro clinico". E "in assenza di novità rilevanti - concludono dall'ospedale - il prossimo aggiornamento è in programma per lunedì 18 febbraio intorno a mezzogiorno".