Diciotti, l'ironia di Grillo

(Fotogramma)

"Se voti Si vuol dire No Se voti No vuol dire Si. Siamo tra il comma 22 e la sindrome di Procuste". Bebbe Grillo commenta così, con una battuta su Facebook, il meccanismo del voto on line di domani sulla piattaforma Rousseau in merito alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Diciotti.