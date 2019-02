Diciotti, domani voto 5S su Rousseau

(Afp)

Sarà aperto domani, dalle 10 alle 19 sulla piattaforma Rousseau, il voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Salvini sul caso Diciotti. I militanti del M5S sono chiamati a rispondere con un 'Sì', se si vuole negare l'autorizzazione a procedere o con un 'No' se si vuole, al contrario, che il ministro dell'Interno venga processato per la decisione di aver trattenuto a bordo un gruppo di migranti della nave Diciotti, nell'agosto del 2018.

Nell'annunciare i termini e il regolamento del 'referendum', il Blog delle Stelleha riassunto le tappe della vicenda della nave Diciotti, ricordando che "martedì 19 febbraio, la Giunta per le autorizzazioni sarà chiamata a decidere se il ritardo dello sbarco dei migranti dalla nave Diciotti sia stato deciso 'per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo'".

I militanti, in particolare, dovranno rispondere alla seguente domanda: "Il ministro Matteo Salvini ha agito o no nel pubblico interesse, impedendo lo sbarco dei migranti trattenuti a bordo della nave Diciotti?" Chi ritiene che il titolare del Viminale abbia agito nell'interesse dello Stato, dovrà votare sì, opponendosi al processo; chi giudica invece che la decisione di Salvini non abbia tutelato il pubblico interesse, dovrà mettere la croce sul no e negare l'autorizzazione.

Solleva qualche dubbio sulla particolarità del regolamento del voto on line la senatrice Paola Nugnes, che nelle ultime settimane ha più volte marcato le distanze dalla linea maggioritaria del M5S: "Dobbiamo votare No per sostenere il Sì?" si chiede.