Papi, gatti e migranti: bufera sul capogruppo FdI

Il post del consigliere genovese di FdI, Alberto Campanella, pubblicato stamane su Facebook

Ratzinger contro Bergoglio. Sta facendo discutere sui social la foto pubblicata su Facebook da Alberto Campanella, capogruppo di Fratelli d'Italia al comune di Genova che ha voluto contrapporre Papa e Papa Emerito in una disputa fra animali e migranti. "Chi ama gli animali e chi ama qualcos'altro: TU DA CHE PARTE STAI?", si legge infatti nel post al quale Campanella ha allegato un collage con l'immagine di Ratzinger che accarezza un gatto da un lato e, dall'altro, quella di Papa Francesco sorridente in compagnia, accompagnato da una piccola scritta in basso a destra che recita "apriamo i porti". Molte le critiche arrivate al capogruppo FdI dopo il post, ormai virale sui social: "Più che una domanda, un'inaccettabile provocazione", "Ma che razza di domanda è???", "Fatti aiutare da uno bravo. Ne hai davvero bisogno", alcuni dei commenti che è ancora possibile leggere sotto al post.

Non è la prima volta che il consigliere genovese finisce nel mirino dei social: nel luglio scorso, Campanella in un post aveva definito l'ex presidente della Camera Laura Boldrini una "boldracca". Per il post il consigliere era stato poi querelato dalla deputata di Leu.