Salvini e il voto su Rousseau: "Dormo tranquillo"

(Afp)

''I giornalisti sono appassionati sul fatto che domani c'è la consultazione on line sul processo a carico del ministro Salvini: io dormo tranquillissimo. Se votano sì, votano sì e se votano no, votano no: quello che ho fatto l'ho fatto per difendere il bene e la sicurezza dei cittadini italiani. E lo farò ancora finché sarà necessario''. Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in diretta Facebook da La Maddalena, commenta la consultazione di domani del M5S per decidere sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Salvini per il caso Diciotti.