Tav, Salvini non molla: "Troveremo accordo"

(Afp)

Sulla Tav Matteo Salvini non molla. In collegamento dalla Sardegna con 'Non è l'Arena' su La7, il ministro spiega infatti che "nel contratto di governo c'era la ridiscussione del progetto. Può essere risparmiato un miliardo di euro, io rimango convinto che il treno inquina meno di tir e automobili. Sono convinto - aggiunge commentando il netto 'no' alla linea Torino-Lione degli alleati di governo - che con i Cinquestelle un accordo lo troveremo tagliando gli sprechi e mandando avanti un'opera che serve al Paese".