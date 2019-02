Arresto genitori Renzi, Berlusconi: "In Paese civile non accadrebbe"

(FOTOGRAMMA/IPA)

"Sono cose che in un Paese civile non accadrebbero". Lo dice Silvio Berlusconi a 'Quarta Repubblica', parlando dell'arresto dei genitori di Matteo Renzi. Credo che "umanamente sia molto addolorato e che pensi che se lui non avesse fatto politica questo non sarebbe accaduto" aggiunge.

L'arresto dei genitori dell'ex premier è "una cosa dolorosa che non sarebbe accaduta se la sinistra avesse accettato di realizzare la nostra riforma della giustizia, che è assolutamente urgente". Questa riforma, dice Berlusconi, tra le altre cose prevede "la custodia cautelare solo per chi è colpevole di un reato di sangue".