Basilicata, generale Bardi candidato centrodestra

Superate le divisioni, il centrodestra trova l'accordo sul generale Vito Bardi per la guida della Regione Basilicata in vista delle prossime regionali. Ad annunciarlo è stato Silvio Berlusconi in diretta tv, ospite di Tgcom24: ''Il centrodestra andrà unito in Basilicata su Bardi''. L'intesa, raccontano fonti azzurre, è arrivata dopo che il Cav ha sentito al telefono Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

"Il nostro candidato sarà un generale, una persona che ha fatto una splendida carriera nel nostro esercito - ha detto Berlusconi - sono contento che anche la Lega e Fdi abbiamo detto sì alla nostra proposta".