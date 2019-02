"Bossi continua a migliorare"

(Foto Fotogramma)

"Umberto Bossi sta manifestando segnali costanti e continui di miglioramento. In particolare, da ieri ha ripreso coscienza". E' quanto si legge nel bollettino medico dell'ospedale di Varese dove il Senatur è ricoverato da giovedì scorso dopo un malore in casa.

"La prognosi rimane riservata. In giornata saranno condotti ulteriori approfondimenti diagnostici". Il prossimo aggiornamento sulle condizioni di salute del fondatore della Lega "è in programma per domani, sempre intorno a mezzogiorno".

"Papà ora è tranquillo, quando dico che è un guerriero lo dico sul serio, penso che se fosse per lui uscirebbe immediatamente dall'ospedale", dice all'Adnkronos Renzo Bossi non nascondendo fiducia, "dopo la grande paura" per il Senatur. "Sappiamo che anche Salvini ha chiesto di venire a trovarlo", svela Renzo, "ma a tutti, da Berlusconi, che proprio questa mattina ha annunciato il suo arrivo, a Calderoli, abbiamo detto di attendere qualche giorno prima di incontrarlo, aspettiamo di completare gli esami". "Ancora papà - aggiunge il figlio - non ha potuto parlare al telefono con nessuno, perché nel reparto di rianimazione i cellulari non sono permessi". "Io, comunque, gli sto riportando tutti i messaggi di vicinanza che ricevo per lui", conclude Renzi jr.