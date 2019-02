"Beppe ci hai traditi", attivisti contro Grillo

Protesta contro Beppe Grillo davanti al Teatro Brancaccio, dove il garante M5S è atteso per lo spettacolo 'Insomnia'. La manifestazione indetta da alcuni attivisti delusi che si riconoscono nell'Associazione 2009 si intreccia con la protesta degli Ncc. "A causa vostra 80mila persone senza lavoro resteranno. Vergognatevi, a casa il governo del cambiamento. Vi siete calati le braghe col sindacato taxi!", urla un manifestante prendendosela con un simpatizzante M5S fuori al teatro. "So' stati 20 anni a dormì, se svejano tutti adesso", la replica.

"Grillo dovrebbe dimettersi da garante in quanto incompatibile. Non può fare il garante di tutte queste associazioni. Non si può delegare la democrazia rappresentativa a una piattaforma privata", attacca Francesca Benevento, consigliera M5S nel municipio XII e iscritta alla Associazione 2009. "Grillo traditore, volevi silenziarci"; "Casaleggio Trouffeau"; "Da mai con i partiti ad alleati con la Lega ladrona", si legge su alcuni cartelli dei manifestanti.

Tra il pubblico spunta Giancarlo Magalli "Beppe? Lo conosco da 50 anni - risponde ai cronisti il presentatore televisivo -. Se mi piace più come comico o politico? Mi piace come persona". Pochi i deputati presenti in platea: tra questi Michele Gubitosa, Giorgio Lovecchio e il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli. In sala c'è inoltre l'ex senatore di Fi, Antonio Razzi, che si è presentato vestito con una giacca a vento arancione accompagnato dalle 'Iene'Onnis e Corti.