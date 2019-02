Boldrini: "Di Maio ha venduto anima per poltrona"

(Fotogramma)

"Prima gli hanno lasciato la guida pur avendo preso il doppio dei suoi voti. Poi, dopo aver gridato per anni 'onestà', per Salvini hanno venduto pure l'anima, salvandolo dal processo. La storia del M5S al governo è ingloriosa quanto l'attaccamento di Di Maio alla sua poltrona". Così, su Twitter, la deputata di Leu ed ex presidente della camera Laura Boldrini commenta la votazione online cinquestelle sul caso Diciotti.