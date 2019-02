Bossi migliora, estubato l'ex leader leghista

(Fotogramma)

Le condizioni di Umberto Bossi "sono in continuo miglioramento". Lo riferisce l'ospedale di Varese, spiegando che il senatore ieri mattina è stato estubato. "Il paziente ha accanto i suoi famigliari e interagisce con loro e con i medici. Solo per prudenza, si preferisce tenerlo ancora in osservazione in Rianimazione", sottolinea il bollettino medico.