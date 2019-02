Diciotti, l'attacco di Silvio

(Fotogramma /Ipa)

"Sono contento per Salvini, ma i grillini hanno tradito i loro principi e ideali che avevano da sempre". Ancora un attacco ai 5S da Silvio Berlusconi, che a 'Omnibus' su La7 commenta così il caso Diciotti e il voto online del M5S.

"E' stata una delle tante volte in cui hanno dimenticato le loro affermazioni di base - ha detto il Cav - e non fa che confermare un movimento inconsistente, nessuna radice di valori e principi, gente che non è preparata a nulla, non ha mai lavorato né studiato". Il voto online del M5S sul caso Diciotti, insomma, per il leader di Forza Italia segna un "indebolimento del M5S e di Di Maio, tutti i sondaggi presentano un crollo dei consensi di cui prendiamo atto con molta soddisfazione".