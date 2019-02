"C'è una dj da violentare...", si dimette consigliere leghista

(Foto dal profilo Facebook di Kevin Masocco)

Kevin Masocco ammette le dichiarazioni sessiste a lui attribuite e si dimette dal consiglio comunale come si legge su altoadige.it. "Dopo quasi una settimana di silenzio ho deciso di prendere pubblicamente posizione riguardo quanto successo", scrive in una nota. "Quella che è stata una bravata, per quanto inopportuna e condannabile, si è trasformata in un accanimento mediatico contro la mia persona", aggiunge.

A diffondere l'audio in cui Masocco diceva "Vieni allo Juwel, c'è una DJ figa da violentare. Adesso ti faccio una foto porco ..." era stato il quotidiano Tageszeitung. In un primo momento il consigliere della Lega a Bolzano aveva negato: "Non sono io, qualcuno ha imitato la mia voce", aveva detto. "In questa vicenda - si legge nella nota - ho sbagliato due volte: la prima ad affermare cose inopportune delle quali mi vergogno e mi dispiaccio, la seconda - complice la mia giovane età e inesperienza - aver negato la paternità del file audio".

"Non voglio però che quanto accaduto diventi un attacco non solamente alla mia persona, alla mia famiglia, ma anche alla Lega. Per questo motivo - conclude - ho deciso di assumermi le mie responsabilità e rassegnare, con grande dolore, le mie dimissioni da Consigliere Comunale".