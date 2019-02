Voto Diciotti, parla l'Associazione Rousseau

(Fotogramma)

"Ogni iscritto certificato ha potuto esprimere un solo voto e lo stesso è stato acquisito, quindi, una sola volta dal sistema. A conclusione del processo ogni iscritto ha ricevuto un feedback in cui è stata comunicata l’acquisizione della preferenza ed una mail di conferma". Lo dice all'Adnkronos Enrica Sabatini, a nome dell'Associazione Rousseau, replicando ad alcune critiche manifestate da attivisti e iscritti per la procedura della Consulta sul caso Diciotti.

Diversi esponenti politici della minoranza, ed anche all’interno del movimento stesso, parlano di possibilità di manipolazione delle consultazioni e chiedono quale sia il sistema di certificazione del voto su Rousseau. "Nel corso degli anni -è la risposta- ci siamo affidati a società che hanno certificato i processi di voto all’interno della Piattaforma Rousseau. Oggi ci avvaliamo anche della verifica notarile dei risultati del voto. Stiamo lavorando per utilizzare in futuro il sistema blockchain che permetterà di avere una certificazione distribuita".

Attivisti storici del Movimento 5 Stelle denunciano di non aver potuto votare su Rousseau? Sono stati espulsi? "Per poter partecipare alle votazioni su Rousseau -spiega Sabatini- è necessario essere iscritti certificati da almeno 6 mesi e soprattutto aver effettuato il passaggio alla nuova Associazione del MoVimento 5 stelle che è stato richiesto a fine 2017. Gli attivisti che non hanno effettuato questo passaggio più di un anno fa, hanno ovviamente perso i requisiti necessari per votare su Rousseau e quindi di esprimere la loro preferenza anche sul caso Diciotti".

"Oggi, grazie ad un potenziamento dei servizi di supporto agli iscritti, riusciamo ad evadere le richieste in un tempo medio di 48 ore. Nello scorso weekend, con l'annuncio della votazione sul caso Diciotti, si è verificato un incremento particolarmente elevato di richieste ed abbiamo dato la priorità a chi aveva diritto di votare durante la consultazione. Da oggi abbiamo cominciato a rispondere a chi invece ci ha contattato per effettuare una nuova iscrizione o capire come accedere alla piattaforma" conclude Sabatini.