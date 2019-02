Berlusconi: "Spero governo cada tra un'ora..."

(Fotogramma)

"Quanto durerà il governo? Io spero che cada tra un'ora, domani, dopodomani... il più presto possibile". Lo ha detto Silvio Berlusconi prima di entrare al Senato per incontrare i parlamentari di Forza Italia. Il leader azzurro si è detto sicuro che "saranno i fatti a farlo cadere perché tutti gli indicatori economici che abbiamo sono assolutamente negativi".

Quello a cui il Cav si appresta a partecipare "è un incontro con i parlamentari di Forza Italia in cui avremo molte cose da dirci e soprattutto esaminare quella che sarà la prospettiva futura del nostro Paese e ciò che dovrà fare Fi per far sì che questo governo cada al più presto e si torni a un governo che sappia governare per il bene e non per il male". Alla domanda se si fidi ancora di Matteo Salvini, il Cav ha replicato: "Continuiamo a raccomandargli, a chiedergli di lasciare questa alleanza. Speriamo che prima o poi venga dalla nostra".

Sul caso Renzi, il leader azzurro assicura: "Non sono felice: le disgrazie degli altri non mi rendono mai felice, al contrario". Per Berlusconi, "in Italia bisogna fare una profonda riforma della giustizia. E' urgente dal 1994. Ho cercato diverse volte di dare il via a questa riforma, purtroppo i miei alleati, la mia coalizione non me l'hanno consentito".