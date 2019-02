"So chi ha diffuso mia frase su Merkel", la rivelazione di Berlusconi

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Ho scoperto chi ha messo in giro quell'espressione terribile che io avrei detto nei confronti della signora Merkel.... Silvio Berlusconi riunisce i gruppi parlamentari di Fi nella Sala Koch di Palazzo Madama per serrare i ranghi in vista delle Europee. Il Cav rivela, a sopresa, apprende l'Adnkronos, l'identikit senza fare nomi di chi ha fatto circolare alcune dichiarazioni offensive che lui avrebbe detto sul conto della Cancelliera tedesca. Il "colpevole", avrebbe sottolineato il Cav, è un direttore di un foglio italiano, che se ne vanta anche con gli amici....